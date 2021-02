Coronavirus a Santo Stefano al Mare: il sindaco Pallini "5 positivi ma la RSA Violante d'Albertis è Covid free"

“La Violante d’Alberesi è Covid free”. L’ha annunciato il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, in merito al sospetto focolaio nella RSA, registrato nei giorni scorsi. Gli ultimi tamponi hanno confermato la negatività al Covid sia per gli ospiti che per il personale.



“Una buona notizia al termine di una settimana difficile per la nostra residenza protetta - spiega Pallini - Attualmente a Santo Stefano al Mare le persone positive sono 5 e i relativi nuclei familiari sono stati posti in isolamento da contatto”.



“Il fatto che i numeri in paese siano contenuti potrebbe indurre ad abbassare il livello di attenzione ma non possiamo e non dobbiamo farlo. - sottolinea il primo cittadino - Un aumento dei contagi, ora, pregiudicherebbe la ripresa economica e sociale prevista con l’arrivo della primavera e dell’estate e soprattutto di pari passo con la campagna di vaccinazione estesa alla popolazione”.



“Ho allertato la polizia locale perché intervenga in caso di situazioni di assembramento o mancato uso di mascherine. L’obiettivo principale non é fare multe ma tenere alta la attenzione. Dobbiamo imboccare la discesa e siamo tutti protagonisti in questa lotta al Covid”.