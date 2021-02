Pontedassio: alla casa di riposo 'Opere Pie Agnesi', inaugurata la 'Stanza degli abbracci'

Inaugurata la ‘stanza degli abbracci’ nella casa di riposo di Pontedassio donata da Rotary e Rotaract alla Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, per far ritrovare agli anziani ospiti il calore umano perso con l’emergenza Coronavirus.

La stanza è una tenda pneumatica con all’interno un divisorio di plastica trasparente con delle ‘maniche’ per infilare un braccio per parte e consentire così di stringere la persona che si trova dalla parte opposta del divisorio. ‘La tenda degli abbracci’ è stata posizionata davanti a una porta finestra della struttura, in modo da consentire l’incontro fra anziani e parenti, rompendo, nello spazio di quel tempo, la solitudine nella quale vivono, evitando qualunque contatto diretto e l’accesso ai locali e garantendo, così, il mantenimento del necessario isolamento, contro il rischio di contagi.

Spiega don Matteo Boschetti, parroco di Pontedassio e presidente della Casa di riposo: “È un contatto che è venuto a mancare da quasi un anno. Gli anziani hanno sofferto molto e chi si trova in queste strutture ha anche difficoltà di relazione, in quanto non riesce a usare con facilità gli strumenti di videochiamata o altro. È necessario tornare a quella che è la forma più comune di contatto: l’abbraccio, la carezza, la possibilità di vedere con una certa vicinanza i propri cari e poter avere un contatto umano, che si riconquista dopo tanto tempo e difficoltà. Senza dimenticare che l’emergenza non è finita. Questo è ovvio”.