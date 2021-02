Bordighera: all'Isituto comprensivo i bimbi della scuola coinvolti nella 'Giornata dei calzini spaiati" (Foto)

A chi non capita di sistemare i calzini nel cassetto accoppiandoli e di non trovarne uno? O addirittura di uscire di casa la mattina con due calzini diversi magari uno a strisce e uno colorato?

A celebrare la bellezza di quello che per molti è un semplice errore legato alla distrazione è una giornata dedicata ai ‘Calzini spaiati’. L'idea è nata in una scuola del Friuli-Venezia-Giulia da una maestra e supportata dai suoi amici clown in corsia. I calzini spaiati sono metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: pur sempre calzini restano.

Le insegnanti, i bambini e il personale Ata della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, diretto dalla dirigente scolastica Antonella Costanza, in occasione di questa giornata, indosseranno oggi dei calzini spaiati e colorati. Un momento simpatico per colorare un po’ il mondo, i piedi, il cuore, la giornata e per riflettere sulla diversità e specialità di ognuno di noi.

I bambini saranno impegnati in attività che affrontano l'argomento attraverso la letteratura per i più piccoli, il cui filo conduttore è la ricchezza della diversità: ‘Tutti siamo diversi eppur speciali’.