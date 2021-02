Sanremo: entro lunedì il responso sui 'movimenti' di via Duca d'Aosta in attesa dei due lavori definitivi

Si stanno ancora aspettando le risultanze delle indagini ‘georadar’, eseguite la settimana scorsa, tra la Statale Aurelia e via Duca d’Aosta a Sanremo, poco distanza dall’hotel Ariston Montecarlo. Ma, secondo le prime indiscrezioni sembra che la situazione sia in miglioramento, anche se la statale Aurelia rimarrà ancora a senso unico alternato, regolato da semaforo.

La zona è sotto osservazione da tempo, a causa dei movimenti franosi della collina sovrastante, con timori per la situazione di via Duca d’Aosta, la strada che dall’Aurelia porta in frazione Poggio e dove sono presenti molte abitazioni. Il Comune aveva installato a gennaio alcuni rilevatori, a seguito del parziale crollo del muro di sostegno di via Duca d'Aosta e, i dati poco rassicuranti, avevano spinto alla chiusura della strada prima e dell’instaurazione del senso unico alternato dopo.

Sabato mattina sono state eseguite delle ispezioni ulteriori e, al termine, la strada è stata riaperta a senso unico alternato, una situazione che sta andando avanti da una settimana. Il Comune di Sanremo sta continuando a lavorare per realizzare un muro di contenimento a Nord, sia di via Duca d’Aosta che della statale Aurelia.

Subito dopo è previsto invece un importante intervento di ‘palificazione’, che sarà eseguito dall’Anas nella zona a Sud della strada, in modo da metterla totalmente in sicurezza. Lo stesso Comune matuziano ha anche incaricato due ingegneri esterni per avere relazioni più precise sulla situazione. Qualche indicazione in più per il futuro della zona è previsto per lunedì.