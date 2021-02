Dal Principato di Monaco: peggiora la situazione sanitaria da Covid-19, nuove misure adottate dal governo

Situazione sanitaria in peggioramento e nuove misure messe in atto dal Governo del Principato di Monaco. Dovrà essere instaurato il ‘telelavoro’ in tutte le aziende dove è possibile. Per i luoghi di frequentazione come chiese, centri commerciali e altro, sale da 4 a 6 metri quadri lo spazio dedicato a una singola persona.

Il governo monegasco raccomanda un massimo di gruppi da 6 persone nei luoghi privati e limitazione, ovunque, a 2 persone per volta nelle pause sigaretta o caffè. Anche il Principato instaura l’obbligo di test negativo nelle 72 ore precedenti all’arrivo, per chiunque sia proveniente da un paese straniero, ad eccezione della Francia. Saranno esenti i lavoratori o studenti.

Fissato anche il limite di riunioni negli spazi pubblici ad un massimo di 6 persone, ad eccezione di eventuali famiglie numerose di 6 o più componenti. Il governo ha anche deciso di consentire ai residenti i test molecolari al ‘National Screening Center’ senza prescrizione medica, ma su appuntamento.