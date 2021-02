Centro migranti in attesa di collocazione, previsto nuovo incontro con il Prefetto. Biasi: “Saremo convocati per pianificare, ma non sarà a Vallecrosia”

Il centro di transito per migranti è in attesa di collocazione. Non sorgerà nel perimetro urbano di Ventimiglia come dichiarato e l’ipotesi che venisse edificato nei comuni limitrofi svanisce col passare dei giorni.



I comuni di Vallecorsia e Camporosso, dopo l’incontro con il Prefetto, sono certi che il centro non sorgerà sul loro territorio. Ad oggi i sindaci attendono di essere convocati dalla prefettura per un nuovo meeting volto alla pianificazione e gestione del problema, come afferma il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi: “Ormai la dinamica su Vallecrosia è stata completamente sorpassata e avvallata, i nostri incontri con la prefettura hanno fatto sì che sul territorio di Vallecrosia non verrà realizzata nessun struttura. Il Prefetto ha comunicato a me e al sindaco di Camporosso che organizzerà una riunione con i sindaci del territorio per valutare e pianificare come gestire la problematica che, comunque, parte dal coinvolgimento del comune di Ventimiglia”.

Infine, il primo cittadino, conferma che il centro non sarà a Vallecrosia: “Il Prefetto ha sancito che convocherà i sindaci e metterà in prima fila il comune di Ventimiglia nella regia di questo problematica ma non certamente facendo un centro su Vallecrosia”.