Sanremo: la Pigna si attiva per disegnare il suo futuro, arrivano le prime richieste di informazioni per il bando da 15 milioni di euro

Il bando da 15 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione del centro storico ha smosso i residenti e, in questi giorni, sono già diverse le richieste di informazioni arrivate al Comune. Palazzo Bellevue ha allestito un apposito ufficio all’ingresso del Museo Civico di palazzo Nota per informare i cittadini interessati a ristrutturare casa usufruendo del bando finanziato dal Ministero e promosso da Regione e Comune.

Si legge sul bando: “Il programma sarà costituito da un insieme coordinato di interventi e misure finalizzati a porre in essere soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un’ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo. I proprietari degli immobili inseriti nel programma potranno ottenere la concessione di un contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili stessi, secondo le modalità previste nei punti seguenti, fino all’esaurimento del finanziamento che eventualmente sarà concesso ai sensi del citato Decreto n. 395/2020”.

Per accedere ai finanziamenti è necessario presentare un progetto e la manifestazione di interesse. Per accelerare le procedure e andare incontro ai residenti, il Comune ha avviato una collaborazione con Ance per accelerare le pratiche.

L’ufficio a palazzo Nota sarà a disposizione dei residenti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18. Sarà attivo fino al 26 febbraio, giorno della scadenza del bando.

In allegato il testo del bando e i relativi moduli