Sanremo: 15 milioni di euro per la Pigna, da domani attivo il punto informazioni per i residenti interessati ai finanziamenti

Il progetto da 15 milioni di euro per riqualificare, rigenerare e ravvivare la Pigna ha destato grande entusiasmo tra i vicoli del centro storico matuziano e i residenti si stanno organizzando per rispondere alla grande chiamata di Comune e Regione. Per la quota destinata ai privati serve una celere risposta e così, tramite i social, i residenti della Pigna hanno lanciato l’appello a tutti coloro che sono interessati ad effettuare lavori usufruendo dei maxi contributi.

Da martedì, quindi, sarà operativo al Museo Civico di piazza Nota l’ufficio appositamente allestito per aiutare gli abitanti con la modulistica e con le procedure per partecipare al bando. È stata anche creata una mail apposita per richiedere informazioni: centrorisorsedellapigna@gmail.com

“La Pigna sta concorrendo a un bando la cui vittoria potrebbe dare una svolta al futuro del quartiere ed è stato chiesto alle associazioni della Pigna di collaborare alla costruzione del progetto - scrivono i promotori in una nota - l’esito del concorso è futuro e incerto, ma pensiamo di aver già vinto perché, per concorrere, è stata usata una buona pratica, e non solo perché la politica sta investendo sul nostro quartiere, ma perché lo sta facendo con le associazioni. Abbiamo vinto perché da mesi una squadra di dirigenti e funzionari comunali, ma anche di altri enti, sta lavorando con grandissimo impegno per rendere possibile la realizzazione del ‘nostro sogno’, quello di un quartiere migliore, vivo, a dimensione di abitanti. La vittoria oggi, per chi ci ha sempre creduto e messo la faccia, è vedere la politica, gli uffici amministrativi e il territorio, insieme, per raggiungere un obiettivo comune”.

“Da anni chiediamo di attivare buone pratiche: questa volta sta succedendo e questo, per noi, è già un ottimo risultato - prosegue la nota - ora non ci resta che vincere, perciò serve anche l’impegno di tutti coloro che vivono alla Pigna: il progetto offre molte possibilità sia per chi è proprietario di immobili sia, in prospettiva, per chi vorrebbe avviare un’attività o trasferirvi la propria”.

Da domani, quindi, il punto di riferimento sarà al Museo Civico di piazza Nota, per tutti coloro che credono nella Pigna e vogliono investire nel futuro del centro storico.