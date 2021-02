Discussione su prezenza francesi in Italia, il punto di vista di un lettore di oltre confine

"Buongiorno, sono un vostro lettore Francese residente da tanto tempo in Italia, voglio incominciare scusandomi per l'ortografia e dicendovi che mio cuore è Italiano, amo il vostro paese con tutto me stesso e spesso critico anche io i Francesi per diverse ragione.

Questa volta pero, devo ammettere che tra Monaco e Mentone, e anche durante il primissimo confinamento, ho notato la presenza di ‘stranieri’ (Italiani, inglesi, Tedeschi, etc etc...). Questo per dirvi che ho vissuto in altre città di confine e purtroppo ho visto lo stesso atteggiamento. Mi rattrista molto vedere così tanta ignoranza e odio....

Guntz Malblanc Jean Bernard".