Bordighera: devoluto all’associazione 'Grazie Don Bosco' il fondo di solidarietà della Giunta comunale

Devoluto all’associazione 'Grazie Don Bosco' il fondo di solidarietà della Giunta di Bordighera; all’incontro, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, hanno partecipato l’operatore Marco Magliano, il vicesindaco Mauro Bozzarelli e gli assessori Gnutti e Laganà.

“Numerose sono le attività intraprese da questa associazione nel comprensorio dell’estremo ponente ligure, sempre a fianco di chi è più fragile.” ha dichiarato Stefano Gnutti. “Una nuova iniziativa è stata avviata a Borghetto San Nicolò; si tratta di un laboratorio di cucina che coinvolge ragazzi con un vissuto difficile alle spalle e, non appena il quadro dell’emergenza sanitaria lo consentirà, gli anziani soli potranno pranzare nel centro con una cifra simbolica. Per questo e per tutti gli altri progetti che si sono susseguiti nel tempo non possiamo che essere riconoscenti a 'Grazie don Bosco'”.​

Si è rinnovato dunque l’impegno, da parte di sindaco ed assessori della città di Bordighera, a donare parte del proprio stipendio (per un totale di 600 euro) alle realtà dello scenario sociale cittadino.