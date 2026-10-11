Bando ACEB 2026, il contributo per la valorizzazione del territorio va a “I Deplasticati di Sanremo”

Il Consiglio direttivo di ACEB si è riunito in una seduta convocata con un unico punto all’ordine del giorno: l’esame della domanda presentata nell’ambito del Bando 2026 per il settore “Valorizzazione del territorio” e l’individuazione del progetto meritevole del contributo economico previsto. La verifica della documentazione ha dato esito positivo: tutti i documenti ricevuti sono risultati in regola e conformi ai requisiti e alle disposizioni stabilite dal bando. Al termine dell’esame, il Consiglio direttivo ha deliberato di proclamare vincitrice del Bando ACEB 2026, per il settore “Valorizzazione del territorio”, l’Associazione I Deplasticati di Sanremo.

ACEB precisa che l’assegnazione non è avvenuta automaticamente per il fatto che sia stata presentata una sola domanda. Il Consiglio direttivo avrebbe infatti potuto dichiarare nullo il progetto qualora non lo avesse ritenuto meritevole, come previsto dall’articolo 15 del regolamento. L’articolo stabilisce: «Qualora i progetti presentati dalle associazioni richiedenti non soddisfino, a insindacabile giudizio, il Consiglio direttivo di ACEB, gli stessi sono dichiarati nulli e non producono alcun effetto ai fini dell’assegnazione dei contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento». Il regolamento prevede inoltre che, in caso di nullità, ACEB possa indire un nuovo bando nello stesso anno, destinando le risorse non assegnate alla nuova procedura. Qualora non venga pubblicato un ulteriore bando, le somme potranno invece confluire nell’edizione dell’anno successivo, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Dopo un’attenta valutazione, il Consiglio ha ritenuto la proposta dell’Associazione I Deplasticati valida e meritevole di sostegno, apprezzandone le finalità, la concretezza delle attività previste e il contributo alla tutela ambientale. La decisione è stata quindi assunta sulla base del valore dell’iniziativa e non per la semplice assenza di altre candidature.

Accanto alla soddisfazione per aver individuato un progetto meritevole, ACEB esprime però rammarico per il fatto che, nel settore “Valorizzazione del territorio”, sia pervenuta una sola domanda. Si tratta, sottolinea l’associazione, di un ambito ampio e articolato, nel quale operano numerose realtà impegnate nella tutela e nella promozione delle comunità locali. Per questo la limitata partecipazione rappresenta una delusione per ACEB, che durante l’anno ha investito tempo, energie e risorse nell’organizzazione degli eventi con l’obiettivo di offrire al mondo associativo un’opportunità concreta di sostegno economico. «È difficile pensare che, in un settore così vasto, non vi siano altre associazioni con progetti da realizzare, attività da sviluppare o necessità economiche da affrontare – evidenzia ACEB –. Proprio per questo ci saremmo aspettati una risposta più ampia e una maggiore partecipazione da parte del territorio». Il lavoro svolto per rendere possibile questa opportunità nasce dalla volontà di sostenere iniziative di interesse collettivo e valorizzare l’impegno di chi opera quotidianamente a beneficio della comunità. La scarsa adesione, pur lasciando amarezza, non modifica quindi la convinzione di ACEB che il sostegno al mondo associativo rappresenti un investimento importante per il futuro del territorio. L’auspicio è che le prossime edizioni del bando possano registrare un coinvolgimento maggiore, affinché le risorse disponibili diventino un’occasione sempre più condivisa per promuovere progetti utili e significativi.

L’Associazione I Deplasticati di Sanremo opera per la tutela dell’ambiente, la promozione della sostenibilità e la diffusione di comportamenti responsabili, con particolare attenzione alla riduzione dell’utilizzo della plastica e alla prevenzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti. Le attività si estendono dalla costa alle aree montane e si basano principalmente sull’impegno dei volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo per ripulire le zone degradate e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Nel corso degli anni l’associazione ha promosso numerose iniziative di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, giornate di raccolta dei rifiuti e collaborazioni con diverse realtà associative del territorio. I Deplasticati partecipano inoltre a giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla tutela dell’ambiente, tra cui la Giornata della Terra e le iniziative per la pulizia dei fondali, organizzando regolarmente interventi di raccolta nelle zone costiere e nelle aree montane. Il progetto candidato al bando attribuisce particolare importanza alle attività nelle scuole, considerate fondamentali per formare cittadini consapevoli e promuovere fin dalla giovane età una cultura della sostenibilità. Le iniziative prevedono momenti teorici e attività pratiche di raccolta, organizzati in collaborazione con insegnanti ed educatori. L’associazione promuove anche occasioni di partecipazione inclusiva attraverso attività condivise con servizi e realtà che coinvolgono persone con disabilità.

Il contributo sarà destinato all’acquisto di materiali e dispositivi di protezione necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Le dotazioni consentiranno ai volontari, agli studenti e ai partecipanti occasionali di prendere parte alle giornate di raccolta in condizioni di maggiore sicurezza, sostenendo concretamente gli interventi di pulizia e le attività di sensibilizzazione ambientale. Il finanziamento contribuirà così a garantire continuità alle iniziative, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza e la diffusione di buone pratiche per la salvaguardia del territorio. L’importo definitivo del contributo, come previsto dal regolamento, sarà quantificato soltanto dopo la chiusura del bilancio 2026 di ACEB, sulla base delle risorse economiche effettivamente disponibili e nel rispetto delle disposizioni previste. L’erogazione a favore dell’Associazione I Deplasticati avverrà entro marzo 2027. Con questa assegnazione ACEB conferma il proprio impegno nel sostenere progetti concreti e meritevoli, capaci di produrre benefici per la collettività, rinnovando al tempo stesso l’invito alle associazioni del territorio a partecipare con maggiore convinzione alle future edizioni del bando.