Sanremo, volontari in azione a Pian di Nave: una mattinata dedicata alla pulizia del litorale, raccolti 150 chili di rifiuti (Foto)

Una mattinata dedicata alla tutela dell'ambiente e alla cura degli spazi pubblici, nel segno della partecipazione e del senso civico. Questa mattina, a Pian di Nave, si è svolta "Facciamo Piazza Pulita", l'iniziativa promossa da I Deplasticati, Famija Sanremasca e Panathlon Club Sanremo nell'ambito dei festeggiamenti di San Romolo, patrono della città.

A partire dalle 9.30, l'area è stata al centro di un'attività collettiva di pulizia, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'importanza della salvaguardia del mare, del litorale e degli spazi condivisi. Un'occasione per celebrare la ricorrenza patronale attraverso un gesto concreto nei confronti del territorio, coinvolgendo cittadini e volontari in un'iniziativa aperta a tutte le età.

Al centro della manifestazione, la raccolta dei rifiuti e la sensibilizzazione ambientale. Gli organizzatori hanno messo a disposizione guanti, pinze e sacchetti per consentire ai partecipanti di svolgere le operazioni di pulizia. L'attività è stata pensata non soltanto come un intervento sul territorio, ma anche come un momento di riflessione sulla responsabilità individuale nella tutela dei beni comuni.

L'iniziativa ha rappresentato inoltre un'opportunità per far conoscere l'attività de I Deplasticati, associazione impegnata nella sensibilizzazione ambientale e nella promozione di comportamenti sostenibili. La giornata ha offerto anche l'occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato e conoscere le attività che l'associazione porta avanti sul territorio.

La collaborazione tra le tre realtà cittadine ha posto al centro un obiettivo condiviso: promuovere una maggiore attenzione verso l'ambiente e rafforzare il legame tra la comunità e i luoghi che ne caratterizzano l'identità.

La scelta di organizzare l'appuntamento in occasione dei festeggiamenti di San Romolo ha conferito all'iniziativa anche un significato simbolico. Accanto alle celebrazioni dedicate al patrono, la volontà di dedicare tempo ed energie alla città, attraverso un'attività che richiama l'importanza dei piccoli gesti quotidiani.

Una mattinata, dunque, nella quale la tutela del territorio è diventata occasione di partecipazione collettiva, ricordando come prendersi cura di Sanremo significhi anche preservare il suo mare e gli spazi pubblici, patrimonio condiviso dell'intera comunità.