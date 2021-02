Sanremo: ristorante già sanzionato riapre come 'mensa', ieri sera l'intervento della Polizia

Sono in corso indagini, da parte degli agenti del Commissariato di Sanremo, nei confronti di un locale di giardini Vittorio Veneto che, ieri all’ora di cena ha aperto i battenti con all’interno alcuni clienti, intenti a consumare il pasto.

Ovviamente contro la normativa che prevede, per i ristoranti, solo la possibilità dell’asporto o della consegna a domicilio. Gli agenti sono intervenuti chiedendo cosa stesse accadendo e i proprietari avrebbe risposto che si trattava di un servizio ‘mensa’, previsto tra l’altro in taluni casi per i ristoranti.

Ora gli agenti del Commissariato matuziano dovranno verificare la veridicità dei fatti e, nel caso non fossero appurati, scatterebbe la sanzione. Si tratta dello stesso ristorante che, alcune settimane fa è stato l’unico della nostra provincia ad aderire all’iniziativa ‘ioapro’ e che venne sanzionato così come i circa 30 clienti che erano all’interno.