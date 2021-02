Bordighera: proseguono i lavori della scuola ‘green’ per i più piccoli in via Napoli. Ingenito: “Sarà a consumo zero, un edificio come pochi in Italia” (Foto)

In via Napoli è terminato l’intervento di copertura della nuova scuola per l’infanzia del costo totale di quasi 6 milioni di euro (5.901.000 euro, per la precisione). Si attendono le vetrate della struttura in legno lamellare su un unico livello al di sopra del parcheggio con l’area dei servizi e spazi didattici con otto aule. Le aree esterne lavorano in connessione con quelle interne, ogni aula presenterà uno spazio pavimentato in legno volto alle attività didattiche da praticare all’aperto per lo sviluppo di esperienze sensoriali dei bambini.

Un edificio a impatto zero che strizza l’occhio all’ambiente, progetto innovativo e dalla rara realizzazione in Italia. La sostenibilità della struttura riduce i costi sfruttando energia geotermica e solare.



Bordighera sempre più “green” come afferma il sindaco Vittorio Ingenito: “Il progetto della scuola ha l’obiettivo di realizzare nei tempi previsti un edificio come pochi in Italia, e ci stiamo riuscendo. Si attendono soltanto le vetrate e poi le dovute rifiniture all’interno della struttura. La scuola sarà a consumo zero attraverso il particolare principio di sistema di efficienza energetica dotato di sonde geotermiche nel sottosuolo e pannelli fotovoltaici installati nella parte superiore. Le pompe di calore per il riscaldamento funzioneranno quindi in maniera indipendente dall’alimentazione elettrica e senza costi. Il progetto che va avanti nelle tempistiche stabilite”.