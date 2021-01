Festival di Sanremo: Fedez e Francesca Michielin a rischio squalifica per un post su Instagram del rapper

E’ a rischio esclusione la canzone che Fedez avrebbe dovuto presentare insieme a Francesca Michielin al prossimo Festival di Sanremo.

Su Instragram, infatti, il rapper ha postato una storia (tra l’altro poi eliminata) in cui si sente un piccolo passaggio della canzone ‘Chiamami per nome’. Ora sono in corso le verifiche del caso dal parte della direzione artistica Festival, per capire se esistono gli estremi di una squalifica.

Fedez ha tra l’altro ripostato poi il video ma senza audio. Come è noto le canzoni che vengono presentate a Sanremo devono essere inedite e, anche un piccolo passaggio sui social network può costare l’esclusione.