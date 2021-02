Festival di Sanremo 2021: il Cts dovrebbe dire no a pubblico e figuranti, la Fimi suggerisce di farlo fuori dall'Ariston

Le notizie che arrivano a Sanremo sono esclusivamente di carattere nazionale, perché tale e da sempre la risonanza del Festival della Canzone ma, chiaramente, rimbalzano come dei macigni sul piano locale, dove la kermesse canora porta da tempo un’economia straordinaria.

Al termine di una settimana in cui le polemiche si sono sviscerate prevalentemente sul tema ‘pubblico si, pubblico no’ ma anche ‘figuranti si, figuranti no’ con Amadeus che ha fatto la voce grossa per poi confermare di adattarsi alle decisioni di Cts e Rai. Tra domani e martedì la Rai presenterà il protocollo sanitario per garantire la sicurezza al Festival, ma le voci che rimbalzano da Roma parlano di scetticismo del Comitato Tecnico Scientifico.

Si parla del tentativo di fare il Festival in una ‘bolla’, con tamponi continui, controlli agli ingressi e uscite, pranzi e cene ‘al sacco ma con il timore che tutto possa essere infettato dall’esterno, con i contanti che potranno avere cantanti e staff di vario genere. Il Cts sembra orientato a non considerare l’Ariston come uno studio tv ed alla bocciatura di pubblico e figuranti. C’è anche il rischio assembramenti per l’affluenza che può esserci nella città dei fiori. Abbiamo visto quanto accaduto nelle grandi città ieri e oggi in cui si viveva in codice di sicurezza ‘arancione’. C’è anche il timore che Sanremo non sia in grado di reggere un’affluenza importante sul piano sanitario.

E, in serata è arrivata una vera e propria mazzata da discografici, visto che la Fimi, nelle parole del suo Ceo Enzo Mazza, ha dichiarato al Corsera di voler fare un Festival in sicurezza, lanciando l’idea di una tensostruttura costruita a Sanremo, oppure il trasferimento addirittura al Forum di Assago. Secondo Mazza, infatti, l’Ariston non sarebbe adatto ed avrebbe già registrato problemi in periodi normali.

L’unica buona notizia delle ultime ore sul Festival arriva dalla decisione della direzione artistica della kermesse canora sulla canzone di Fedez e Francesca Michielin, al centro delle polemiche nelle ultime ore per il post su Instagram del rapper con, all’interno, qualche nota del brano.

Dalla Rai fanno sapere che, seppur dispiaciuti per quanto accaduto, non prenderanno provvedimenti. Anche perché la durata del brano nel post e molto breve e non svela totalmente la canzone.