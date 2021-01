71° Festival di Sanremo: ritorna l’idea della nave, sarà a un miglio dalla costa ma non ospiterà né i figuranti né i cantanti

Nave sì o nave no? Si apre oggi un nuovo capitolo in merito alla tanto discussa presenza di una imbarcazione di Costa Crociere in rada a Sanremo durante la settimana del 71° Festival. Lo scrive questa mattina Mattia Marzi sulle colonne de Il Messaggero: pare che l’ultima versione che arriva dal Comune di Sanremo sia un ‘sì’ alla nave di Costa Crociere in rada che, però, non ospiterà né i figuranti che faranno da pubblico, né i cantanti in gara.



“La nave arriverà, sarà ancorata a un miglio dalla costa della città - dichiara l’assessore Giuseppe Faraldi a Il Messaggero - potrebbe restare vuota ed essere una semplice attrazione, ma potrebbe anche ospitare programmi tv e le esibizioni di qualche ospite. Sarà a disposizione della Rai che la sfrutterà come meglio crederà durante il Festival”.



Possibile, quindi, che sia soltanto una trovata pubblicitaria figlia degli accordi tra la Rai e la società crocieristica. Ma non si esclude che possa ospitare eventi o incontri. “Almeno gli hotel potranno lavorare tra cantanti, dipendenti Rai e figuranti” conclude Faraldi a Il Messaggero.