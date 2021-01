Sicurezza: Di Muro (Lega) “Cittadini al limite, condannati da M5s-Pd a immigrazione incontrollata”

"Conte-Pd-M5s concentrati sulla sicurezza contro il virus hanno parcheggiato definitivamente il tema della sicurezza in città. L’immigrazione incontrollata a cui ci ha condannato il governo Conte bis sta arrivando al limite della sopportazione. La situazione a Ventimiglia è in continuo peggioramento. Il coprifuoco a causa della pandemia viene rispettato solo dai residenti”.

Interviene in questo modo l’onorevole Flavio Di Muro (Lega), che prosegue: “Sempre più immigrati dormono per strada con accampamenti improvvisati. Il degrado è evidente: le strade sono sempre più pericolose e le risse ormai sono all’ordine del giorno. Il sindaco è stato abbandonato dal governo impegnato in un teatrino ignobile. Anche grazie a un mio emendamento, verranno riconosciute risorse economiche a Ventimiglia su risanamento ambientale e messa in sicurezza di alcune zone. Servono fatti e servono in fretta. Con Matteo Salvini al Viminale degrado e insicurezza a Ventimiglia e in tutte le zone di confine erano scesi grazie a una chiara e ferma politica sull’immigrazione. I numeri oggi sono evidenti: nel corso del 2020 sono state oltre 15mila le prese in carico dalla polizia italiana al confine di Ponte San Luigi”.

“Sono numeri – termina Di Muro - che non riusciamo più a gestire. In attesa che si chiarisca la situazione a Palazzo Chigi, ho preparato un'interrogazione parlamentare e mi sto attivando col Comitato bilaterale Schengen per arrivare a una soluzione. I ventimigliesi meritano un governo forte e responsabile per tornare a vivere e lavorare serenamente in sicurezza, non solo per gli effetti della pandemia ma anche per l’immigrazione irregolare fuori controllo".