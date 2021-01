“Torna a fare i riti voodoo con tua madre!”, la frase di Ibrahimovic mette in imbarazzo la Rai in vista del Festival

“Torna a fare i riti voodoo con tua madre!” è una delle frasi che ieri sera Zlatan Ibrahimovic ha rivolto a Romelu Lukaku durante la zuffa che ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Un derby di Coppa destinato a lasciare strascichi anche in vista del prossimo Festival di Sanremo.

Ibrahimovic è infatti stato ufficializzato come ospite fisso per tutte le cinque le serate, dal 2 al 6 marzo, per un compenso di circa 50 mila euro a serata. Una scelta 'artistica' che ha fatto molto discutere sia nel mondo dello spettacolo che in quello del calcio e che ora, dopo quella frase, smuove anche il web. In tanti, infatti, nelle ultime ore stanno chiedendo alla Rai di ripensare all'invito dopo quella frase che, seppur detta in un momento concitato di campo, certo non è di buon esempio.