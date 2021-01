Giornata Internazionale dell’educazione: venerdì il webinar “Educare alla cittadinanza globale: la vera sfida del digitale nell’Istruzione e nella scuola”

Importante e prestigioso appuntamento venerdì pomeriggio in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione Unesco 2021.

Il Club per l'Unesco di Sanremo, in collaborazione con la FICLU e il patrocinio della Fondazione 'Franchi' e dell'Istituto di Formazione 'Franchi', ha organizzato il webinar dal titolo “Educare alla cittadinanza globale: la vera sfida del digitale nell’Istruzione e nella scuola” a cura del formatore digitale Andrea Cartotto, nominato ‘Learning Hero 2021’ e punto di riferimento nel mondo della didattica in chiave web.

L’incontro, in programma alle 17.30, è aperto a tutti. Si può accedere alla diretta su bit.ly/giornataeducazioneunesco o alla pagina Facebook ‘Club per l’Unesco di Sanremo’.