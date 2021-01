San Bartolomeo al Mare: parte bene il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, Fedozzi "Fiduciosi per il futuro"

"Se il buongiorno si vede dal mattino, la pulizia urbana e la raccolta rifiuti potrebbero non essere più un problema per San Bartolomeo al Mare, almeno per la durata dell'appalto in corso".

In questo modo Sandro Fedozzi, vice Sindaco con delega all'ambiente, giudica con soddisfazione le prime settimane di operatività della ‘Egea Ambiente’ di Alba che si è aggiudicata l'appalto di subambito dell'Ato rifiuti di 12 comuni, tra cui appunto San Bartolomeo al Mare.

"Sono partiti con il piede giusto – prosegue Fedozzi - e riceviamo segnalazioni positive dagli utenti per la pulizia delle canaline e gli sfalci a bordo strada, la pulizia delle strade e delle aiuole è accurata. Aspettavamo questo nuovo appalto da diversi anni, praticamente da quando è terminato l'appalto Tradeco. Ringrazio gli operatori e i responsabili di zona, Flavio Aramini e Giuseppe Gandolfo, e spero di poter fare una dichiarazione di questo tenore anche nei prossimi mesi, quando il servizio andrà a migliorare”.

L'appalto consente infatti 4 mesi di tempo alla ditta appaltatrice per andare a regime: “Confidiamo in un ulteriore cambio di passo – termina Fedozzi - prima della stagione estiva. Ringrazio anche la ditta uscente, la Ecoseib, che in questi anni, nonostante la precarietà dell'appalto in proroga, ha sempre cercato di venire incontro alle nostre richieste".