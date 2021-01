Imperia: appalto della pista di atletica leggera, interviene il circolo locale di Fratelli d'Italia

“Leggiamo sugli organi di stampa che il Tar Liguria ha annullato l’atto di aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori di riqualificazione del Campo di Atletica, condannando il Comune di Imperia ad un risarcimento di 15.000 euro, da versare a una delle ditte escluse dai lavori in questione”.

Interviene in questo modo il circolo di Imperia di Fratelli d’Italia, sul caso dell’appalto della pista di atletica. “Non tarda ad arrivare la risposta dell’Assessore allo Sport Vassallo – prosegue FdI - che, invece di spiegare come mai il Tar ha annullato l’aggiudicazione, liquida la questione ‘solo un vizio e si vanta comunque della bontà dell’operazione economica (anche qualora decidessimo di non presentare appello, avremmo comunque un risparmio di oltre 165.000 euro. Proviamo a spiegare come invec e stanno le cose: il Comune ha indetto una gara d'appalto per la ‘ripavimentazione’ della pista di atletica, al fine di ottenere le certificazioni della Federazione Italiana di Atletica Leggera che, in una sua circolare, è molto puntuale e tecnica nel descrivere il tipo di intervento necessario, come un disciplinare di qualità”.

“La commissione giudicatrice della gara ha invece affidato i lavori ad una azienda che non ha mai dichiarato che i materiali utilizzati siano idonei o addirittura qualitativamente superiori a quanto richiesto dalla Fidal, valutando come preminente l'impatto del ribasso d’asta, non curandosi minimamente della circolare della federazione. Ora, che il Tar faccia una rilevazione nel merito della qualità, ancorché di mera mancanza di documentazione allegata, a noi pare un difetto di metodo nella gestione della trasparenza in una procedura pubblica emanata dal Comune di Imperia”.

“Inoltre – termina Fratelli d’Italia - ‘risparmiare’ 165.000 euro in un lavoro che non rispetta le caratteristiche fondanti per cui è stato proposto, non vorremmo si tramutasse in uno spreco di denaro pubblico, visto che il rischio è di avere una pista di atletica che non potrà ospitare gare ufficiali della Federazione e, quindi, da rifare a breve, sospetto che, con un ribasso d'asta del 38,718% rispetto ai costi stimati, rimane più che legittimo”.