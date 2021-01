Airole: la valle è ancora in ginocchio dopo la tempesta ‘Alex’, Odoero: “C’è bisogno di investimenti e attenzione”

Val Roya ancora in emergenza e il maltempo non è certo di aiuto. Il disastro provocato dagli eventi meteorologici straordinari dello scorso ottobre causati dalla tempesta ‘Alex’ continuano a causare problemi in una zona attualmente ancora isolata. L’economia del comune di Airole risente particolarmente le problematiche legate all’evento soprattutto in termini di commercio non godendo più da mesi di quello proveniente dal Piemonte e di tutta quella fetta di automobilisti diretti in costa azzurra.



Sottolinea il disagio il sindaco Maurizio Odoero: “Ad oggi subiamo la situazione e la valle è davvero messa male nel tratto da fine Italia inizio Francia. Ci sono cantieri in Francia tutto lungo i confine, da Breil in poi ci sono ancora problematiche. Sono stati fatti dei lavori ma non definitivi per ripristinate la situazione iniziale, ad oggi per noi i tempi si sono allungati ed è tutto fermo, soprattutto il commercio proveniente dal Piemonte con tutti quelli diretti verso la Costa Azzurra. La vallata ha bisogno di investimenti e attenzione sia dal lato italiano che da quello francese”.