Paola Marcenaro, da Bordighera al mondo insegnando pilates a distanza al tempo del lockdown: “Sogno di creare una piattaforma per lezioni di gruppo”

Jospeh H. Pilates, ideatore e fondatore dell’omonima disciplina sosteneva: “La cosa più importante non è ciò che stai facendo, ma come lo fai” e da Bordighera con scalo a Milano c’è una ragazza che sa benissimo quello fa.



Una ragazza che ha scritto una meravigliosa pagina di vita ai tempi del Covid, un modello di tenacia, coraggio e talento che fa di Paola Marcenaro un’ambasciatrice del pilates e del wellness nel mondo. Conosciuta attraverso i social come @paola_pilates, nome del suo account Instagram, è una 24enne nata all’ombra delle palme bordigotte trapiantata a Milano. Laureata in scienze motorie nel 2018, ha studiato pilates ed ha lavorato presso uno studio di riabilitazione funzionale in cui aiutava persone con patologie legate alla postura. Si è inserita nel mondo del fitness e training lavorando in alcune palestre poi l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno sconvolto tutto forzandola allo stop. Paola si è rimboccata le maniche ed ha puntato su quella pagina social che aveva creato nel 2019.

Ora insegna online la disciplina che ha scelto come suo stile di vita. Il successo è stato esponenziale contando un aumento da mille a 4 mila followers al giorno. Nei mesi durante il primo lockdown, il suo profilo contava 150mila followers cresciuti poi ancora recentemente ed arrivati a circa 180mila. Un incremento notevole che sembra non abbia alcuna intenzione di guardare in basso, una curva che sale (finalmente una curva che sale, è un segno positivo) che racconta il fascino coinvolgente dell’insegnante ligure ormai famosa nel mondo. La sua carta vincente, oltre al sorriso, è la scelta della lingua inglese con cui si esprime nelle sue lezioni. Passaporto di internazionalità che fa di lei un trainer seguito da San Francisco a Miami fino New York e poi Jakarta, Hong Kong, Abu Dhabi, oltre che in Italia ed in Europa naturalmente. Preparata ed entusiasta, con una formazione completa, Paola è una professionista del suo settore, una eccellenza bordigotta che fa letteralmente scuola in tutto il pianeta e soprattuto è un esempio di quegli italiani che hanno saputo reinventarsi opponendosi con fierezza al virus.

“Ho studiato pilates, successivamente ho provato a inserirmi mondo delle palestre e del training lavorando anche in uno studio di riabilitazione funzionale per aiutare le persone con problemi posturali fino a che il lockdown non ha fermato tutto - racconta a SanremoNews - mi sono dedicata alla mia pagina Instagram, ho cominciato a postare video e sono cresciuta in modo organico, senza promozioni. Ho cominciato con mille, poi 4 mila followers al giorno. Ora ne conto circa 180 mila. Prima nessuno avrebbe pensato di allenarsi online, ora invece è una realtà concreta. Le mie lezioni sono in inglese e lavoro con persone di tutto il mondo, anche con molti italiani che si trovano all’estero. Continuo a crescere e mi piacerebbe creare una piattaforma su cui svolgere lezioni di gruppo”.

Paola fa lezioni private online ai suoi clienti ma sulla sua pagina si possono trovare video in cui fare tesoro di preziosi consigli e imparare nuovi esercizi utili per il benessere della persona.

Il pilates è una disciplina che punta a garantire equilibrio psicofisico, oggi indispensabile come non mai. In conclusione Paola ha abbracciato l’hashtag #iorestoacasa ed ha girato il mondo.

Chiunque voglia mettersi in forma, allenarsi con lei e prendere lezioni può contattarla attraverso la sua pagina Instagram @paola_pilates.