Dolceacqua: per prepararsi alla ripresa post covid, il comune lancia il suo nuovo sito web turistico ed rinnova quello amministrativo

È online il nuovo sito internet del comune di Dolceacqua, sia per quanto riguarda l’area amministrativa che per l’ambito turistico-culturale. Gli ultimi tempi ci hanno insegnato che la tecnologia è un ottimo modo per diffondere cultura e far conoscere luoghi meravigliosi mai visitati prima, ed allo stesso tempo consente di essere vicini ai cittadini facilitando la comunicazione con essi: un motivo in più per rinnovare il nostro sito.

Il portale è suddiviso in due parti distinte e parallele: una sezione istituzionale e di servizio (aggiornata anche a seguito delle nuove normative) ed una dedicata al turismo. Tante le novità: sul sito turistico, ad esempio, è possibile immergersi nella realtà virtuale del castello dei Doria ed ascoltare la storia del paese attraverso alcuni contenuti audio che scoprirete curiosando fra le pagine.