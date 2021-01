Taggia: “Compra sotto casa e tieni viva la tua città”, con i saldi l'occasione per aiutare il commercio locale

“Compra sotto casa e tieni viva la tua città”, la campagna promozionale lanciata dal Comune di Taggia è più che mai attuale grazie alle vendite promozionali e ai saldi invernali (in partenza dal 29 gennaio). La comunità ha colto lo spirito di questo messaggio trasmesso in vista del Natale: aiutare il commercio locale, ora, nel momento del bisogno.

Sono molte le persone di Taggia, Levà e Arma di Taggia che hanno scelto di fare i regali sotto casa. Terminate le festività, l’emergenza economica non è finita e quindi resta importante ricordarsi dei negozi sotto casa.

Grazie alla sua estensione territoriale, questa cittadina è in grado di garantire un’offerta commerciale a 360 gradi. Taggia vive di tante botteghe e negozietti, alcune realtà storiche altre appena nate, tanti artigiani e molti commercianti, senza dimenticare il mercato ambulante. Se si sta cercando un’occasione con le promozioni e i saldi, questo è il momento giusto per fare shopping e accontentare i propri desideri.

Preferire i negozi del territorio al commercio online quest’anno è una scelta fatta con il cuore. Come spiegato dalla campagna promozionale di Taggia: “Stai vicino a chi ti è vicino. Scegli la cortesia e la qualità dei tuoi commercianti di fiducia”. Qui si vede lo spirito di una comunità e qui si gioca quotidianamente la partita decisiva per sostenere il tessuto economico cittadino. Comprare locale è importante e si può fare tutto l’anno. Scegliere il negozio sotto casa vuol dire scegliere Taggia, aiutare le sue famiglie e dare una possibilità per un futuro migliore.