Investor Hash: Il cloud AI apre gli investimenti in Bitcoin ai principianti

Con la continua crescita del mercato degli asset digitali, sempre più investitori cercano rendimenti stabili attraverso il cloud mining. Tuttavia, il mining tradizionale richiede spesso ingenti investimenti hardware e complesse operazioni tecniche. Per far fronte a questo problema, Investor Hash ha lanciato contratti globali di cloud computing basati sull'intelligenza artificiale, combinando sistemi di pianificazione AI avanzati con strutture contrattuali flessibili, consentendo agli investitori principianti di partecipare facilmente a investimenti in Bitcoin e in altre importanti criptovalute, perseguendo al contempo opportunità ad alto rendimento.

Panoramica aziendale e presenza globale

Fondata nell'agosto 2019 e con sede nel Regno Unito con il nome originale di INVESTERN LIMITED, Investor Hash è cresciuta costantemente fino a diventare uno dei principali fornitori di servizi di cloud mining al mondo. La piattaforma rispetta rigorosamente le normative della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito e offre soluzioni di mining professionali, sicure e scalabili.

Oggi, Investor Hash opera in 168 paesi e regioni, servendo oltre 12 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Questa presenza globale garantisce agli investitori in diverse regioni servizi affidabili ed efficienti, consentendo loro di gestire comodamente i propri investimenti e monitorare i guadagni indipendentemente dalla loro posizione.

Vantaggi del modello tecnologico e della potenza di calcolo

Investor Hash utilizza un modello "Computing-as-a-Service (CPaaS)", che consente agli utenti di noleggiare potenza di calcolo tramite contratti senza dover acquistare hardware e di ricevere direttamente i guadagni giornalieri. Questo approccio elimina i costi associati ad hardware, manutenzione ed elettricità, offrendo al contempo agli investitori la flessibilità necessaria per gestire i propri portafogli e ottimizzare i rendimenti.

La piattaforma gestisce attualmente 98 data center all'avanguardia in tutto il mondo, con una capacità di calcolo totale di 716 MW e un hash rate aggregato di 50,6 EH/s. Oltre 90 mining farm dedicate utilizzano energia verde, posizionando Investor Hash come leader nel mining di criptovalute ecocompatibile e dimostrando il suo impegno per lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, Investor Hash sfrutta sistemi di pianificazione basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare l'allocazione della potenza di calcolo, garantendo efficienza nel mining e rendimenti costanti per gli investitori.

Conformità, regolamentazione e sicurezza

La fiducia è fondamentale negli investimenti in criptovalute. Investor Hash aderisce rigorosamente agli standard normativi FCA, garantendo operazioni trasparenti e conformi. Sono implementate molteplici misure di sicurezza per salvaguardare le risorse degli utenti, tra cui:

Crittografia SSL per la trasmissione sicura dei dati

Sicurezza multistrato e protezione DDoS per prevenire le minacce informatiche

I fondi degli utenti sono detenuti in banche di alto livello con copertura assicurativa AIG

Audit annuali di conformità finanziaria e di sicurezza da parte di PwC

Assicurazione di custodia del Lloyd's di Londra

Firewall Cloudflare di livello aziendale e sicurezza cloud McAfee®

Monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7



Questo quadro normativo e di sicurezza completo consente agli investitori di partecipare con sicurezza al cloud mining, distinguendo al contempo Investor Hash dai progetti di mining non regolamentati.

Supporto multivaluta e strategie di mining flessibili

Investor Hash supporta un'ampia gamma delle principali criptovalute e stablecoin, tra cui BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL, LTC, USDT, USDC e BCH. Gli utenti possono passare da una criptovaluta all'altra in base all'andamento del mercato, ottimizzando i rendimenti e mantenendo la stabilità del portafoglio. Questo supporto multivaluta e la flessibilità aiutano gli investitori a massimizzare i guadagni in diverse condizioni di mercato.

Come iniziare con Investor Hash

Investor Hash è progettato per essere facile da usare, anche per gli investitori principianti:

Creare un account: Visita il sito web di Investor Hash e registrati per ricevere un bonus di benvenuto di 15 $.

Seleziona un contratto: scegli una durata del contratto in base al tuo budget e ai rendimenti previsti.

Inizio del mining: una volta avviato il contratto, i guadagni vengono calcolati quotidianamente e distribuiti automaticamente ogni 24 ore, con il capitale restituito alla fine del contratto.



La piattaforma offre diversi livelli contrattuali per soddisfare le diverse esigenze degli investitori:

Contratto di prova per principianti: $ 100 | 2 giorni | Capitale + Resi: $ 106

$ 100 | 2 giorni | Capitale + Resi: $ 106 Contratto di informatica di base: $ 1.000 | 12 giorni | Capitale + Resi: $ 1.156

$ 1.000 | 12 giorni | Capitale + Resi: $ 1.156 Contratto di informatica classica: $ 5.000 | 25 giorni | Capitale + Resi: $ 6.875

$ 5.000 | 25 giorni | Capitale + Resi: $ 6.875 Contratto di informatica avanzata: $ 12.000 | 35 giorni | Capitale + Resi: $ 19.140

$ 12.000 | 35 giorni | Capitale + Resi: $ 19.140 Contratto di informatica avanzata: $ 30.000 | 40 giorni | Capitale + Resi: $ 51.600

$ 30.000 | 40 giorni | Capitale + Resi: $ 51.600 Contratto di supercalcolo: $ 120.000 | 49 giorni | Capitale + Resi: $ 261.120

Ad esempio, investire 12.000 dollari in un contratto Advanced Computing a 35 giorni con un rendimento giornaliero dell'1,70% genera circa 204 dollari al giorno. Dopo 35 giorni, il capitale totale più gli utili sarebbero pari a 19.140 dollari. Tutti gli utili vengono liquidati quotidianamente senza commissioni nascoste.

(Per informazioni dettagliate sul contratto, visitare il sito web di Investor Hash.)

Principali vantaggi dell'Investor Hash

Investor Hash offre molto più di semplici opportunità ad alto rendimento:

Potenza di calcolo ad alte prestazioni: le ultime GPU NVIDIA e AMD per un'efficienza leader del settore

le ultime GPU NVIDIA e AMD per un'efficienza leader del settore Data Center globali: 98 centri con una capacità totale di 716 MW, il bilanciamento intelligente del carico garantisce operazioni stabili

98 centri con una capacità totale di 716 MW, il bilanciamento intelligente del carico garantisce operazioni stabili Nessuna barriera all'ingresso: non è richiesto alcun hardware, il mining può essere gestito tramite smartphone o computer

non è richiesto alcun hardware, il mining può essere gestito tramite smartphone o computer Molteplici opzioni di pagamento: supporta BTC, XRP, ETH, USDT, USDC, SOL, DOGE, BCH, LTC e altro ancora

supporta BTC, XRP, ETH, USDT, USDC, SOL, DOGE, BCH, LTC e altro ancora Estrazione mineraria di energia verde: oltre 90 miniere alimentate da energia rinnovabile

oltre 90 miniere alimentate da energia rinnovabile App intuitiva: gestisci gli investimenti e monitora i guadagni in qualsiasi momento, con un'interfaccia semplice

gestisci gli investimenti e monitora i guadagni in qualsiasi momento, con un'interfaccia semplice Supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7: monitoraggio continuo e servizio clienti per proteggere fondi e dati

Conclusione

I contratti di cloud computing globali basati sull'intelligenza artificiale di Investor Hash offrono agli investitori principianti opportunità di investimento sicure, flessibili e ad alto rendimento. Che tu sia un neofita del settore degli asset digitali o un investitore esperto in cerca di servizi di mining di livello professionale, Investor Hash consente un facile accesso agli investimenti in Bitcoin e nelle principali criptovalute.

Inizia oggi stesso il tuo viaggio nel cloud mining visitando il sito web di Investor Hash o scaricando l'app mobile per sperimentare investimenti in criptovalute senza barriere, ad alto rendimento e completamente sicuri.

Email di contatto: info@investorhash.com













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.