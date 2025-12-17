Calciomercato invernale 2026: date, trattative e colpi delle big di Serie A

Con la stagione che si appresta a superare il giro di boa, l'attesa per l'apertura della sessione di trasferimenti di metà stagione è palpabile. Il calciomercato invernale 2026 si preannuncia cruciale per gli equilibri della Serie A, offrendo alle società l'ultima chance per correggere il tiro, colmare lacune tattiche o, in alcuni casi, generare la liquidità necessaria per rispettare i parametri finanziari imposti dalla UEFA.

Si tratta di una finestra di mercato notoriamente più complessa di quella estiva, con affari che si definiscono spesso con manovre sotterranee, scambio di prestiti e operazioni last minute. Per restare aggiornati in tempo reale su ogni rumor, trattativa conclusa o smentita ufficiale, il punto di riferimento è il mercato ora per ora su Calcio News 24 , autorevole portale online per chi ama il calcio e desidera sapere le notizie più importanti ogni giorno.

L'analisi che segue è dedicata alle mosse che si attendono dalle grandi protagoniste del massimo campionato italiano.

Quando apre e chiude il calciomercato invernale 2026

Le date ufficiali per la sessione di gennaio sono state fissate dalla Lega Serie A e dalla FIGC. La finestra del calciomercato invernale 2026 aprirà ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026. Le società avranno a disposizione esattamente un mese per depositare i contratti e formalizzare gli acquisti, poichè la chiusura è prevista per lunedì 2 febbraio 2026, con orario limite fissato alle ore 20:00.

È importante ricordare che, anche dopo la chiusura ufficiale, resta aperta la possibilità di tesserare calciatori che risultano svincolati (senza contratto) prima della data di chiusura del mercato, benché tali operazioni abbiano tempistiche amministrative definite e non illimitate.

Le decisioni prese in questo arco temporale influenzeranno in maniera determinante la seconda metà della stagione.

Le trattative più calde della sessione di gennaio

Il panorama delle voci e dei nomi accostati ai club di Serie A è già frenetico. La finestra di gennaio è spesso caratterizzata da affari in prestito con diritto/obbligo di riscatto, soprattutto per i club che devono operare con l'attenzione ai paletti del Fair Play Finanziario e all'indice di liquidità.

Tra gli affari più discussi, si segnalano i potenziali movimenti per i top player in scadenza di contratto, come Dušan Vlahović (Juventus), al momento infortunato, e Mike Maignan (Milan), le cui situazioni contrattuali sono in stallo e potrebbero innescare clamorosi effetti a catena in caso di cessione immediata per evitare il rischio di perderli a parametro zero.

Anche diversi giovani talenti a metà tra Serie A e club esteri sono sotto i riflettori, in un mix di occasioni e necessità.

Juventus, gli obiettivi per rinforzare rosa e fascia

La Juventus, in piena corsa per i suoi obiettivi stagionali, mira a puntellare la rosa con innesti mirati. La priorità sembra essere il centrocampo, dove si cerca un elemento di qualità e interdizione, con il nome di Ederson dell'Atalanta che è circolato con insistenza nelle ultime ore.

Il reparto esterni è un altro punto focale: si continua a monitorare la situazione di terzini e quinti di centrocampo come Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/Bayern Monaco) e Nahuel Molina (Atlético Madrid) per alzare il tasso tecnico sulle fasce.

La situazione di Vlahović rimane il tema centrale: in caso di mancato rinnovo o di offerta irrinunciabile da parte di club esteri, i bianconeri potrebbero essere costretti a virare su profili come Joshua Zirkzee (Bologna).

L'ipotesi Remo Freuler (Nottingham Forest) potrebbe emergere come opzione più difensiva per la mediana.

Inter e Milan, le mosse delle milanesi sul mercato

Le due milanesi si muovono con strategie leggermente diverse. L'Inter cerca rinforzi in attacco e centrocampo per mantenere la vetta della classifica. Il giovane talento Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e il centrocampista Lewis Ferguson (Bologna) sono profili ambiti, con la dirigenza nerazzurra che è sempre attenta anche alle opportunità per il reparto portieri.

Il Milan, al contrario, deve risolvere l'evidente problema della scarsità di gol e la mancanza di incisività in attacco. L'obiettivo primario è un bomber capace di dare concretezza e peso offensivo immediato, anche perché al momento l’attaccante Gimenez non ha dato le risposte sperate.

Allo stesso tempo, si tiene banco il delicato caso Maignan, il cui rinnovo in stallo potrebbe portare a valutazioni sull'acquisto di un eventuale sostituto o sull'uscita anticipata del francese per massimizzare il profitto.

Napoli e Lazio, strategie per la seconda parte di stagione

L'approccio di Napoli e Lazio al mercato di gennaio sembra essere dettato dalla prudenza e, in parte, dai vincoli finanziari. Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, ha bisogno di ritrovare equilibrio e potrebbe operare innesti mirati solo in presenza di uscite che generino le necessarie plusvalenze o liberino spazio salariale.

Situazione simile per la Lazio, che deve fare i conti con problemi di indice di liquidità. Le voci su un possibile arrivo di uno svincolato di lusso come Lorenzo Insigne sono concrete, con l'affare che sembra in dirittura d'arrivo. In uscita, si valuta la cessione di Nuno Tavares, che non ha convinto Sarri, con Aaron Martin (Genoa) come possibile alternativa per la fascia.

Gli innesti dipenderanno molto dalla capacità di concludere cessioni vantaggiose

Come cambierà la classifica dopo il mercato di gennaio

L'impatto degli acquisti invernali sugli equilibri del campionato è storicamente difficile da prevedere, ma non per questo meno influente. Le squadre che riusciranno a completare innesti funzionali e di alto profilo, come i colpi attesi da Juventus e Inter, potranno dare una scossa decisiva alla corsa Scudetto.

Al contrario, i club che saranno costretti a cedere pezzi pregiati senza adeguate sostituzioni rischiano di vedere compromessa la propria corsa per le posizioni europee. La capacità di integrare rapidamente i nuovi arrivati e la gestione del monte ingaggi saranno i veri fattori determinanti.

L'impressione generale è che questo calciomercato invernale 2026 non sarà caratterizzato da spese folli, ma da operazioni strategiche e intelligenti, essenziali per affrontare la fase cruciale del campionato.

Tali manovre si svolgono in un contesto di pressioni economiche e di bilancio estremamente complesse, ben diverse dalle dinamiche che caratterizzano il calcio dilettantistico , dove le dinamiche sono più legate al campo e dove la notizia è il risultato, non le trattative multimilionarie.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.