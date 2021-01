Come puoi ottenere una visura camerale online?

La visura camerale è un particolare tipo di documento amministrativo di cui spesso si sente parlare. Tuttavia, come talvolta accade, non tutti sanno esattamente cosa sia e a che cosa serva questo particolare documento, restando così in un clima di incertezza generale. Da un punto di vista meramente generale, la visura camerale ha come scopo principale quello di fornire una serie di dettagli basilari riguardo qualsiasi impresa che sia iscritta presso il Registro delle Imprese; tale documento è disponibile sia nella versione ordinaria che storica. All'interno della visura camerale sono comprese una serie di informazioni importanti quali ad esempio la partita IVA, la natura giuridica dell'attività e la sede legale. Contrariamente a quanto si possa pensare, è possibile richiedere la visura camerale anche online, seguendo dei passi semplici ed intuitivi. Affinché il certificato possa essere erogato è necessario pagare un importo che può variare a seconda di ogni circostanza.

Visura camerale online: come richiederla

Una volta compreso cosa sia effettivamente la visura camerale e a cosa serva nel pratico, può rivelarsi di importanza fondamentale capire come come ottenere una visura camerale online; il primo passo da compiere è quello di recarsi sul sito web dell'Ente che garantisce l'erogazione di certificati di questo tipo. Una volta fatto questo passaggio fondamentale, è sufficiente inserire una serie di dati atti ad identificare nella maniera più veloce possibile il tipo di impresa di cui si vuole ottenere la visura camerale. I dati da inserire per lanciare la ricerca sono:

Codice Fiscale;

Numero Rea con Provincia.

Qualora non si sia in possesso di questi dati fondamentali-in assenza dei quali non può essere avviata nessuna ricerca- è sempre possibile inserire il Nome dell'Impresa (vale a dire la ragione sociale), affinché la ricerca possa essere circoscritta quanto più possibile.

Tutte le imprese hanno una visura camerale?

Contrariamente a quanto si possa pensare, non tutte le imprese sono in possesso di una visura camerale. Potrebbe capitare, infatti, che nonostante le informazioni fornite l'esito finale della ricerca sia negativo. La ragione di tutto ciò risiede in una particolare clausola giuridica che afferma che alcune imprese (come ad esempio Azienda Agricole, Enti no-profit, Liberi Professionisti, Medici, Studi Associati e via discorrendo) per legge non sono soggette ad iscrizione al Registro delle Imprese. Prima di avviare una ricerca volta a visionare la visura camerale online di un'impresa, quindi, è bene accertarsi che l'impresa in questione non appartenga ad una delle categorie sopracitate, così da risparmiare tempo e denaro per una ricerca che non darebbe nessun tipo di esito. A questo punto ci si potrebbe chiedere chi è che possa effettivamente ottenere una visura camerale online e se tale diritto abbia limitazioni di vario genere.

Chi può richiedere la visura camerale online?

La visura camerale è a tutti gli effetti un documento pubblico, la cui visione è aperta a tutti. Nonostante vi siano una serie di informazioni private la visura camerale ha come scopo principale quello di garantire il principio giuridico della trasparenza e dell'accesso agli atti. A tal proposito, quindi, non ci sono particolari limitazioni per quanto riguarda la visione di una visura camerale online: questo tipo di documento, infatti, può essere consultato liberamente da chiunque previo il pagamento di un addebito all'Ente autorizzato ad erogare documenti di questa tipologia. Per concludere, quindi, la visura camerale online ha come scopo principale quello di fornire tutte le informazioni necessarie riguardo la vita di un'impresa, come ad esempio la partita IVA, la ragione sociale e quant'altro; tutti questi elementi possono essere richiesti online e la relativa erogazione avviene in tempi brevi.