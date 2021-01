Maltempo sulla nostra provincia: continuerà a piovere fino alla tarda serata, picco a Bajardo

Pioverà ancora fino alla tarda serata, più o meno intensamente, sulla nostra provincia, a causa della perturbazione che si è instaurata sul Nord Ovest della penisola.

Precipitazioni che, a tratti sono di forte intensità e condite dal vento che sta spazzando la costa e l’entroterra. Con temperature sopra lo zero fino a quote molto alte, non si registrano nevicati ma piogge che stanno creando anche qualche piccolo problema con lievi smottamenti di terreno e frane, soprattutto nell’entroterra.

Al momento la precipitazione si è concentrata nel pomeriggio e l’altezza massima in provincia (alle 17 e dall’inizio delle diverse perturbazioni negli ultimi due giorni) è stata raggiunta a Bajardo, nell’entroterra di Sanremo, con 93 millimetri, seguita da Triora con 79. Quindi troviamo: Ceriana 78, Apricale 74, Montalto Carpasio 70, Pigna 68, Borgomaro 63, Dolcedo 62, Diano Marina 59, Castelvittorio 56, Colle di Nava 52, Imperia e Seborga 46, Pieve di Teco 44, Montegrosso Pian Latte con 43, Sanremo 33, Ventimiglia 24.

Anche i corsi d’acqua sono in lieve aumento. In salita il torrente Argentina che, a Montalto è ora a quota a 3,68 (livelli di guardia: 5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’) e in località ‘Merelli’, 2,25 (3 per il ‘giallo’ e 4,5 per il ‘rosso’). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,83 (‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3).

Il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è salito a 0,31 (il livello di guardia ‘giallo’ è posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Il torrente Armea è a quota 0,68 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Il Roya è a 0,84 a Torri di Ventimiglia (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Come dicevamo le previsioni vedono pioggia fino alle 23 con le altezze delle precipitazioni che sono destinate ad aumentate. Per il weekend è previsto un deciso miglioramento con il calo delle temperature.