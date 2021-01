Sanremo: i sensori rilevano movimenti della collina, chiusa via Duca d'Aosta e senso unico alternato sull'Aurelia

L'imbocco di via Duca d'Aosta in zona Capo Verde è chiuso al traffico da questa sera e, sull'Aurelia, si viaggia a senso unico alternato regolato da semaforo. È questa la decisione presa nel pomeriggio dal Comune di Sanremo dopo che i sensori che monitorano la collina hanno rilevato nuovi movimenti.

Il Comune aveva installato i rilevatori a seguito del parziale crollo del muro di sostegno di via Duca d'Aosta e, questa sera, i dati poco rassicuranti forniti dal sistema di monitoraggio hanno spinto l'Ufficio Viabilità a limitare il traffico.

Domani mattina sarà immediatamente eseguito un sopralluogo per valutare lo stato dei fatti e prendere eventualmente nuove decisioni in merito. Il tratto di strada è di competenza Anas e da tempo il Comune chiede interventi che possano mettere in sicurezza una zona in costante movimento. Lo smottamento, inoltre, nei giorni scorsi ha anche provocato una fuga di gas che ha costretto alla chiusura dell'Aurelia per alcune ore.

I residenti in via Duca d'Aosta, per il momento, possono accedere passando da via Val d'Olivi.