Sanremo: tubo rotto all'altezza di capo verde, traffico a senso unico alternato

Un tubo della rete idrica di Sanremo si è rotto all’altezza di capo Verde. Il traffico procede a senso unico alternato regolato dalla polizia locale Matuziana. La rottura della tubatura si è verificata alle prime luci della mattina, sollevando l’asfalto. Sul posto sono intervenute le squadre di Amaie e della impresa Marino. Per capire l’esatta entità del danno sarà necessario aprire l’asfalto fino a raggiungere la perdita. Per il momento non è stato necessario interrompere l’erogazione dell’acqua sulla condotta che serve Valle Armea e Bussana.