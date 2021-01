Da Bordighera a Vallecrosia i giovani chiedono spazi per lo sport, chiusa l'iniziativa dell'associazione Grazie Don Bosco

Calisthenics, skate e arrampicata, ecco che cosa desiderano i giovani per la zona tra Bordighera e Vallecrosia. E' questa la lista dei desideri emersa dalla chiusura della raccolta di idee lanciata dall'Associazione Grazie Don Bosco con sede presso l’Opera Salesiana di Vallecrosia.

6 i progetti in gara e con un totale di 1591 voti l’iniziativa chiusasi lunedì ha visto come protagonisti molti giovani che si sono messi alla prova con la progettazione dei propri desideri e sogni e hanno inviato le proprie idee. La raccolta di idee era iniziata nel mese di novembre con la raccolta delle idee, poi da metà dicembre era iniziata la votazione online. Queste le tre proposte vincitrici: con 666 voti, un centro di allenamento calisthenics a Bordighera; con 600 voti, uno skatepark a Vallecrosia; con 121 voti, una parete da arrampicata sul territorio.

“E’ stato un modo - commenta Marco Magliano, presidente dell’associazione - per avvicinare i giovani, soprattutto quelli che passano il tempo sulle panchine delle nostre città e sembra non trovino il modo di esprimere i loro sogni e desideri. Dare loro la possibilità di avere voce e far capire cosa vorrebbero, si invita sempre alla cittadinanza attiva: bene, questa iniziativa è proprio nel solco di questa richiesta. Vallecrosia, ma tutti i comuni costieri, hanno una ricchezza immensa di giovani che significa tante possibilità, credo sia un compito di tutti e di vitale importanza e urgenza comprendere tale ricchezza e valorizzarla”.

Ora le idee verranno presentate con una lettera ai sindaci dei comuni costieri per vedere se c’è la volontà da parte di qualche amministrazione di realizzare le proposte di questi ragazzi. Il 1° febbraio, alle 16, presso la sede dell’associazione a Borghetto, si svolgerà la premiazione delle prime tre idee alla presenza delle autorità.