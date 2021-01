Coronavirus: minimo storico nella percentuale tamponi-positivi oggi in Liguria (4,65%), calano anche gli ospedalizzati

Livello minimo di contagiati rispetto ai tamponi eseguiti negli ultimi mesi, quest’oggi nella nostra regione. A fronte di 5.050 tamponi, infatti, sono risultati 235 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, ovvero uno ogni 21 persone, pari al 4,65%.

Rialzo di positivi nella nostra provincia, che sono stati 60, rispetto agli 80 del savonese, i 67 a Genova e i 28 a Spezia. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 17 i morti segnalati per Covid in regione, tra il 14 gennaio e ieri, di cui nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi processati con test molecolare: 777.713 (+5.050)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati: 9.372 (+2.576)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 66.261 (+235)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.543 (-99)

Casi per provincia di residenza

Imperia 750 (-4)

Savona 1.640 (+25)

Genova 2.873 (-85)

La Spezia 992 (-32)

Residenti fuori regione o estero 113 (-1)

Altro o in fase di verifica 175 (-2)

Totale 6.543 (-99)

Ospedalizzati: 703 (-15); 60 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 73 (-5); 4 (-3) in terapia intensiva

Asl 2 - 110 (-7); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 187 (-2); 26 (-) in terapia intensiva

Galliera - 67 (-4); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 68 (+5); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 47 (-3); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 150 (+1); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.108 (-223)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 56.573 (+317)

Deceduti: 3.145 (+17)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.165 (+119)

Asl 2 -1.166 (+6)

Asl 3 -1.165 (-38)

Asl 4 – 468 (+33)

Asl 5 -607 (-34)

Totale 4.565 (+82)

Dati vaccinazioni 19/1/2021 ore 16 .45

Consegnati: 49.460

Somministrati: 37.028

Percentuale: 75%

Asl 1 - 4.716 dosi effettuate; 328 oggi

Asl 2 - 6.489 dosi effettuate; 240 oggi

Asl 3 – 8.983 dosi effettuate; 341 oggi

Asl 4 – 4.129 dosi effettuate; 0 oggi

Asl 5 – 4.030 dosi effettuate; 66 oggi

Galliera – 1.026 dosi effettuate; 102 oggi

Gaslini - 1.746 dosi effettuate; 234 oggi

HSM - 4.059 dosi effettuate; 84 oggi

O.E.I. 455 dosi effettuate; 0 oggi

Totale dosi effettuate 33.663; 1.395 oggi