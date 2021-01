Eventi |

Questa sera puntata speciale di ‘2 ciapetti con Federico’ per celebrare i 50 anni del Judo Club Ventimiglia

Presenti in trasmissione, con inizio alle ore 20:45, numerosi ospiti tra cui il Campione Olimpico di Sidney 2000 Pino Maddaloni.

Antonella Iannucci intervistata da Federico Marchi (foto d'archivio)

Puntata speciale questa sera di ‘2 ciapetti con Federico’. Questa settimana il tradizionale appuntamento serale della trasmissione di approfondimento di SanremoNews e ImperiaNews andrà infatti in onda il lunedì sempre con inizio alle ore 20:45. L’occasione sarà la festa per i 50 anni del Judo Club Ventimiglia. La puntata di oggi sarà una sorta di celebrazione di questo anniversario, con l’intervento di tanti ospiti dal Campione Olimpico di Sidney 2000 Pino Maddaloni al Presidente nazionale della Federazione FIJLKAM Domenico Falcone, dagli assessori regionali Marco Scajola e Simona Ferro al Presidente del Coni ligure Antonio Micillo, e molti altri alcuni presenti in diretta ed altri che hanno inviato un contributo filmato. Il conduttore Federico Marchi avrà poi sempre in collegamento le anime del Judo Club Ventimiglia: Rocco Iannucci con le figlie Antonella e Katya. La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'. Vi invitiamo infatti a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

