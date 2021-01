Sanremo: lavori in via Zefiro Massa provocano la rottura di una tubazione, senz'acqua centinaia di famiglie

Improvviso, ma probabilmente prolungato stop all’erogazione dell’acqua, in una grossa porzione del centro di Sanremo, tra rondò Volta, via Zefiro Massa e fino all’incrocio con via Giovanni Borea a Sanremo.

Questa mattina, infatti, un impresa che stava eseguendo alcuni scavi per conto di Telecom, ha provocato un grave guasto ad una importante condotta dell’acqua nella zona di via Zefiro Massa. Sul posto stanno già intervenendo le squadre degli operai e dei tecnici di Rivieracqua, costretti però a sospendere l’erogazione dell’acqua.

Il problema riguarda diverse centinaia di famiglie che vivono nella zona e che, molto probabilmente, resteranno senza il prezioso liquido per diverse ore. Ovviamente da Rivieracqua confermano di tentare il ripristino nel più breve tempo possibile, ma il guasto è al momento di ampia portata.