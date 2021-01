Vaccino Covid, il comune mette a disposizione Villa Boselli ad Arma di Taggia

Quando la campagna di vaccinazione contro il Covid sarà allargata a tutta la popolazione, Villa Boselli, ad Arma di Taggia potrebbe diventare uno dei luoghi pubblici di somministrazione. Una possibilità messa a disposizione dall’amministrazione comunale di Taggia per l’ASL 1 Imperiese.

“E’ nostra intenzione mettere a disposizione degli spazi che possano coadiuvare l’azione dell’azienda sanitaria locale se ce ne fosse bisogno. - ha spiegato il sindaco Mario Conio - Dopo un primo screening, Villa Boselli c’è sembrata la scelta migliore. In un primo momento avevamo valutato anche le palestre comunali ma poi abbiamo deciso di non percorrere questa strada, escludendole per evitare un uso promiscuo con le attività”.