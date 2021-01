Confartigianato e Arpal fanno squadra per la verifica degli impianti: firmata la convenzione

La Confartigianato di Imperia ha stipulato una convenzione con l’ARPAL per quel che riguarda i controlli e le verifiche di impianti previste dalla Legge. Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81/2008, il datore di lavoro è infatti tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti e delle attrezzature e a far eseguire le dovute verifiche periodiche da parte di tecnici dell'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure).



In quest'ottica la Confartigianato di Imperia ha stipulato un’apposita convenzione con l’ARPAL atta a favorire dette procedure di verifica riservando altresì una scontistica particolare agli associati.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523.