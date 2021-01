Alternanza scuola-lavoro ai tempi del Covid, ecco come si sta muovendo l’IIS Marconi di Imperia

Pensare e realizzare progetti di PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro ai tempi del Covid: l’IIS Marconi, nel contesto attuale di Didattica a Distanza, ha affrontato la sfida di garantire alle classi degli indirizzi tecnici e professionali la possibilità di confrontarsi con il complesso mondo del lavoro e dei percorsi post-diplomi attraverso seminari on line con esperti di eccezione sul tema dell’imprenditorialità.



"Bloccati infatti i progetti di partenariato con le ditte e aziende del territorio per stage in presenza - si spiega nella nota -, la Dirigenza del Marconi, saldamente tenuta dalla prof.ssa Daniela Pistorino, neodirigente con lunga formazione nel campo della ricerca storica, ha attivato protocolli di intesa tutti indirizzati alla tematica quanto mai attuale del fare impresa in modo innovativo in un mercato del lavoro dinamico e altamente tecnologico, che richiede competenze specifiche, spesso trascurate dai programmi scolastici curricolari, nel campo del business model, delle start-up, del business plan.

L’IIS Marconi ha infatti stipulato due importanti accordi: con Sanpaolo Invest, nella persona del dr. Litamé, e con lo IUT, Istituto Universitario di Tecnologia di Nizza, nella persona del professore Boualem Aliouat, in lingua francese ed inglese, per la realizzazione di cicli di incontri a distanza con le classi quarte e quinte degli indirizzi professionali e tecnici. Ampio il ventaglio degli argomenti trattati, dalla storia dell’economia, ai modelli di impresa innovativi portati dalle grandi start up statunitensi, sempre con riguardo al nucleo fondamentale di ogni educazione imprenditoriale: la fondamentale necessità di valutare il piano economico di un’azienda in base alle esigenze del mercato, unendo innovazione a flessibilità e capacità non tanto di adeguarsi al mercato, ma –come sostenuto dal professore Aliouat- di creare il mercato.

Non semplice sfida, ma vera e propria costante ricerca di collaborazioni funzionali a fornire agli alunni, numerosi e sempre in aumento, di tutti i nostri percorsi di studi, il bagaglio di conoscenze ed esperienze tali da renderli non semplici operatori, quanto veri imprenditori di sé stessi, autonomi, indipendenti, capaci di costruirsi con senso critico il proprio futuro: questo l’obiettivo dell’IIS Marconi, della Dirigente Daniela Pistorino, del suo staff tutto e della responsabile percorsi PCTO prof.ssa Anna Meinardi.

Seguirà una fitta serie di seminari sul tema dell’imprenditorialità in primavera, grazie all’apporto di numerosi partner dell’IIS Marconi e grazie al fattivo interesse mostrato dagli alunni, che per nulla si mostrano adolescenti privi di obiettivi come spesso vengono descritti, ma al contrario mostrano quello slancio, quello sguardo coraggioso verso le sfide che dovrebbero sempre far riflettere gli adulti circa il ruolo centrale dell’educazione e dell’impegno sociale nel creare un futuro reale e positivo per i giovani".