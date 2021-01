Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’ parla delle prospettive per il 2021: “Sarà l’anno della rigenerazione urbana”

“Il 20212 sarà l’anno della rigenerazione urbana”. Così l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola interviene a ‘2 ciapetti con Federico’ parlando delle prospettive del nuovo anno. “Viviamo un Paese molto difficile dal punto di vista territoriale – ha detto – La Liguria è fragile ed è una regione dove in passato sono state anche portate avanti politiche urbanistiche sbagliate, senza una pianificazione, basate sull’improvvisazione. In qualche Comune vediamo infatti costruzioni inadeguate e dannose, e quando abbiamo situazioni di emergenza e piogge il conto poi arriva. Noi invece, già negli anni scorsi, abbiamo iniziato una politica della rigenerazione, puntiamo su interventi sull’esistente e sul costruito, a vantaggio del territorio e anche dell’economia. La rigenerazione permette di riqualificare piazze, centri cittadini, periferie, e anche la costa attraverso le piste ciclabili”.

L’assessore Scajola ha poi proposto una riflessione sui PUC e sul rapporto che, in merito a questi strumenti urbanistici, dovrà esserci tra la Regione Liguria ed i Comuni. “Stiamo lavorando sui Piani Urbanistici Comunali – ha anticipato - Vorremmo infatti una differenziazione: da una parte gli interventi di edilizia privata, che essendo un tema localistico dovranno essere di competenza esclusiva del Comune senza bisogno di passaggi in Regione per la loro approvazione, dall’altra parte i servizi che rientrano in una visione più ampia come ad esempio le scuole e i grandi impianti sportivi. Per quest’ultima tipologia la Regione vuole collaborare con i Comuni per fare interventi sui PUC coerenti ad una visione di Liguria che deve essere simile da Sarzana a Ventimiglia”.

