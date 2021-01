Da domenica scatta nuovamente la zona 'arancione' in Liguria: tutte le disposizioni previste e stasera c'è #ioapro

Quasi tutta Italia, da domenica, sarà in zona arancione con il divieto di spostarsi tra le regioni, almeno fino al 15 febbraio mentre la Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa. Si tratta della nuova ‘stretta’ che entrerà in vigore nelle prossime ore nel nostro paese, per evitare che l’Italia possa finire nella stessa situazione di Gran Bretagna e Germania e che, quindi, potesse tornare il lockdown di marzo e aprile 2020.

In relazione al Dpcm, valido da domani, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha detto: "La situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata del virus”. Rimarrà il coprifuoco dalle 22 alle 5 mentre le scuole superiori saranno ancora in DaD al 50%. Inasprimento anche delle soglie per accedere alle zone con restrizioni: con l’Rt a 1 le regioni entrano in automatico in zona arancione mentre, con Rt a 1,25 si va in rosso.

Tutti gli indicatori, infatti, sono peggiorati in settimana e la nostra regione entrerà quindi in arancione mentre 6 saranno in giallo (Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta) e forse Lombardia e Sicilia in rosso. Confermato anche il divieto all’asporto dalle 18 mentre rimane consentito il delivery. Nel corso della riunione e nonostante la crisi di governo è stata confermata la massima priorità per i ristori a tutte le attività costrette a fermarsi, compresi igestori degli impianti da sci che non riapriranno almeno fino al 15 febbraio.

Rimangono chiuse anche palestre e piscine, nonostante si continui a lavorare per consentire la ripresa almeno agli sport individuali nelle zone gialle, ma anche cinema e teatri.

Intanto, questa sera in tutta Italia si svolge l’iniziativa #ioapro che vedrà alcuni locali (bar e ristoranti) aprire regolarmente contro la restrizione della chiusura alle 18. Non è da escludere che, quindi, questa sera saranno presenti diversi agenti delle forze dell’ordine per inasprire i controlli. In merito ieri il Questore di Imperia ha comunque evidenziato “Si procederà come da routine ad effettuare i soliti controlli sul territorio e quindi chi violerà le norme verrà certamente sanzionato”.