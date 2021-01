Ventimiglia: quasi terminati i lavori di messa in sicurezza, a giorni l'apertura di corso Toscanini (Foto)

Era il 15 gennaio 2020 quando una grossa frana si abbatteva su corso Toscanini, la strada di Ventimiglia che unisce la città di confine con la statale Aurelia passando per il Forte dell’Annunziata. I lavori di messa in sicurezza, molto importanti, sono andati avanti un po’ più del previsto perché l’Amministrazione avrebbe voluto riaprire la strada entro le feste di fine anno, ma ora si è in dirittura d’arrivo.

Dopo l’intervento dei rocciatori, sono stati portati a termine i lavori di rinforzo della parete, con l'installazione di reti anti massi. Un lavoro che sarà propedeutico alla sicurezza della strada di porta Canarda e che consentirà, di riaprire una importante arteria di collegamento tra piazza Costituente e l’Aurelia poco dopo la galleria.

Il lavoro, coordinato dal progetto redatto dall’Ing. Rolando, ammonta a circa 390mila euro di interventi e rientra in una serie di altri lavori che ammontano a un totale di circa un milione e 300mila euro, di cui 280mila per corso Montecarlo a Grimaldi (a carico di Anas) e la sistemazione della strada di Varase. La riapertura di corso Toscanini è prevista per i prossimi giorni.