Sanremo: il 'Corso fiorito' 2021 si avvia verso il rinvio, un'altra edizione che salta dopo il 2020

Al momento il ‘Corso fiorito’ di marzo non è programmabile, vista la situazione sanitaria dovuta ancora al Covid-19. E’ questo quanto emerge dalle dichiarazioni dell’Assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi.

“Oggi come oggi – ha detto - aspettiamo e monitoriamo la situazione, ma al momento risulta infattibile. Sarebbe un investimento che, ora non sarebbe opportuno, visto che non consentirebbe la presenza di pubblico, vera linfa della manifestazione sul piano economico per il comparto turistico e commerciale”.

Fondamentalmente il corso fiorito, almeno per ora, sarebbe organizzabile solo per la diretta Rai: “Una promozione di immagine che, stante la situazione sanitaria attuale, non sarebbe nemmeno immediatamente riscontrabile. Senza dimenticare che dovrebbe essere un divertimento per tutti, un momento di festa anche se ora viviamo una situazione non certo consona ai festeggiamenti”.

In attesa di capire come sarà il Festival 2021, quindi, non sembra ci siano possibilità di vedere (per il secondo anno consecutivo) il corso fiorito. Lo scorso anno, lo ricordiamo, la decisione venne presa a fine febbraio proprio all’inizio della pandemia e fu la prima della lunga serie di manifestazioni cancellate a Sanremo e in provincia.