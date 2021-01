Ventimiglia: aveva acceso un fuoco per scaldarsi, ecco la causa dell'incendio nella serra di Nervia (Foto)

E’ stata l’accensione di un fuoco per tentare di scaldarsi, da parte di un senza tetto nordafricano, la causa dell’incendio (l'anticipazione del nostro giornale QUI) che ha distrutto quasi totalmente la serra di proprietà del comune di Pigna, che si trova in via Tenda a Nervia, a Ventimiglia.

L’uomo, infreddolito, si è rifugiato all’interno della struttura ed ha acceso un fuoco. Il rogo è sfuggito di mano, probabilmente perché l’uomo si era addormentato ed ha avvolto tutta la struttura. Fortunatamente il nordafricano è riuscito a fuggire e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme nel corso della notte.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, la zona è stata bonificata e, per fortuna, non si sono registrati danni all’esterno della stessa, nessun ferito o intossicato.