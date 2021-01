Sanremo: quasi tutti negativi gli operatori di 'Casa Serena' sottoposti a tampone, stamattina sanificati tutti i locali

Continua il costante lavoro dell’Amministrazione comunale di Sanremo, insieme all’Asl e alla cooperativa che gestisce la Rsa, per contenere il focolaio di Covid a Casa Serena, la struttura sanitaria per anziani di Poggio, a Sanremo.

Nelle ultime ore sono stati fatti i tamponi agli oltre 80 operatori della struttura e, tra questi, tre Oss sono risultati positivi e, quindi, dovranno osservare il periodo di quarantena previsto dal protocollo sanitario. Dei primi positivi, tra i dipendenti, un solo infermiere si è negativizzato e, quindi, è potuto rientrare al lavoro. Per gli altri, come prevede il protocollo, si attende la negativizzazione e, in caso contrario, dopo il 21° giorno potranno comunque rientrare al lavoro.

Purtroppo stanotte è morta una ospite, tra i quattro che erano stati ricoverati in ospedale mentre un altro anziano con pluripatologie è stato ricoverato al ‘Borea’. Questa mattina, intanto, sono stati sanificati tutti i locali della struttura, dove tra l’altro ha preso possesso della direzione sanitaria il Dottor Danilo Papa, infettivologo ed ex direttore che conosce bene la struttura, in sostituzione di Leodino Guadagno che, risultato positivo, è in quarantena a casa, da dove comunque lavora in simbiosi con il suo sostituto.