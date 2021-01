Sanremo: durante il restauro della Madonna della Costa trovato Crocefisso dell'altare maggiore (Foto)

I lavori importanti di restauro e sistemazione del Santuario della Madonna della Costa a Sanremo, proseguono anche sotto l’aspetto della conservazione e ripristino degli arredi e delle suppellettili originarie presenti sia in chiesa sia negli spazi limitrofi di servizio.

Durante gli interventi di riordino dei depositi è stata trovata la croce metallica dell’altare maggiore che in origine, come del resto sono tutte le croci d’altare, era sopra il ciborio di marmo, inserita sul timpano di quest’ultimo. La conferma arriva dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. In seguito alla ricollocazione, sulle mensole laterali dell’altare, dell’apparato solenne dei candelieri neoclassici di legno intagliato e dipinto bianco e oro, sorgeva la domanda, dove fosse la croce abbinata.

L’elemento non è stato riscontrato poiché un crocefisso di grandi dimensioni avrebbe disturbato la prospettiva della scala che apre le balaustre delimitanti lo spazio dove si collocano le monumentali statue maraglianesche, disposte ai piedi della raggiera in cui si conserva la venerata immagine di N.S. della Costa. La croce, con probabilità secondo lo schema decorativo originario, doveva completare il tabernacolo senza interferire con le opere scultoree soprastanti.

Di linea semplice, eseguita presumibilmente nella prima metà del Seicento, la croce (34 x 17 cm) è ottenuta con una lastra di metallo argentato, rifinita con capi croce ornati da una cartella mistilinea, rifinita all’esterno con semplici rami fogliati, nel cui interno sono poste cinque palmette stilizzate poggianti su una perla centrale. L’originale ‘Titulus Crucis’ formato da un cartiglio rettangolare con quattro lembi svolazzanti, sovrasta la scultura a tutto tondo di Gesù agonizzante, quest’ultimo rifinito al capo con un’aureola, circolare traforata, mobile. L’asta principale termina con una forma lanceolata predisposta per l’inserimento nello spazio praticato dietro la foglia apicale del tabernacolo.

Dopo il significativo ritrovamento, domenica prossima durante la Santa Messa delle 10.30, la croce verrà solennemente benedetta e ricollocata nella sua sede originaria.