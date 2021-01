Il tubo rotto in via Pascoli

Da questa mattina prosegue senza sosta il lavoro per riparare la tubatura esplosa in via Pascoli e che ha lasciato senza acqua molte utenze di zona.

I tecnici di Rivieracqua sono al lavoro e l'obiettivo dichiarato è quello di riparare il tutto entro la serata, ma è impossibile garantire una tempistica particolarmente contenuta. Il guasto, infatti, è di considerevole portata e ne è la prova il lungo elenco delle zone rimaste senza acqua questa mattina.