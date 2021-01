Sanremo: guasto alla condotta in via Pascoli, da stamattina senza alimentazione diverse zone della città (Foto e Video)

Dopo quella di ieri in corso Inglesi nuova improvvisa rottura della condotta idrica che, proveniente dall'impianto di Poggio, alimenta l'impianto ‘Archi’ in strada San Romolo a Sanremo.

Il personale tecnico di Rivieracqua è immediatamente intervenuto per effettuare le riparazioni necessarie del caso e tutt'ora sta operando per ripristinare la normale erogazione dell'acqua. A causa del guasto sono senz’acqua le utenze di: via Pascoli, strada Carrozzabile San Pietro (zona Colletto) sino alla confluenza con strada degli Olandesi, strada degli Olandesi (utenze sottostrada), via Montà di Lanza (parte alta) e via Tasciaire (parte alta).

In questo momento vengono svolte tutte le manovre di rete per garantire la continuità del servizio idrico a chi vive nella zona immediatamente inferiore a quella attualmente non servita.