Sanremo: situazione stazionaria a 'Casa Serena', smentiti dal Comune arrivi di personale da specifiche nazioni

Situazione stazionaria a ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio a Sanremo dove da alcuni giorni si sono registrati 86 casi di Covid-19 tra gli ospiti e 14 tra il personale. Del problema della casa di riposo si sono occupati oggi anche i Tg nazionali, con servizi fatti da Rai, Mediaset e Sky.

Questa mattina, come fatto nei giorni precedenti, c’è stata la visita del ‘GSat’, che ha controllato tutti i pazienti positivi al Coronavirus ed è intervenuta anche l’Asl per verificare come era stato approntato l’interno della casa di riposo per salvaguardare ospiti e dipendenti della cooperativa.

Per quanto riguarda gli infermieri il Comune ha smentito seccamente alcune notizie di agenzia, che riportavano le notizie riguardanti la ricerca di infermieri dalla Tunisia e che all’interno della casa di riposo si sarebbero registrati casi di Covid con la ‘variante inglese’.

“Intanto – ha detto l’Assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri – non è il Comune che cerca gli infermieri perché è compito della cooperativa, che li sta cercando sia in Italia che all’estero. Anche noi, attraverso enti e istituzioni, abbiamo cercato di sollecitare l’arrivo di infermieri ma non esiste nessun accordo con il Ministero per cercare infermieri in Tunisia o in qualche altra nazione specifica. La ricerca è a 360 gradi”.

Intanto, con l’arrivo dei tre infermieri dall’Asl la situazione è sotto controllo, anche se la cooperativa sta cercando altri operatori del settore, anche se cresce l’attesa per i tamponi da eseguire sui 14 operatori che sono in quarantena e, si spera che entro il 15 possano rientrare.