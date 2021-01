Non si ferma il trend negativo nel Principato di Monaco, dove oggi si sono registrati altri 31 nuovi casi positivi al Covid-19. Il bilancio del Principato si attesta quindi a 978 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 23 i pazienti in ospedale di cui 8 in terapia intensiva. Da segnalare anche 10 guarigioni oggi con il bilancio che arriva 773. Sono infine 128 i pazienti seguiti dal centro di monitoraggio domiciliare, in sorveglianza attiva.